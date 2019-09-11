Требуются IT-специалисты: в «Газпром нефти» рассказали, каких сотрудников ищет компания

В Санкт-Петербурге прошел международный конгресс «Люди в эпоху цифровой трансформации». На мероприятии представители ведущих мировых компаний обсуждали, как IT-технологии меняют рынок труда и на что готовы пойти крупнейшие корпорации в борьбе за квалифицированных сотрудников цифровых специальностей.

Конгресс Северо-Западной секции общества инженеров нефтегазовой промышленности проходит при поддержке «Газпром нефти». Эта российская компания ежегодно становится лидером рейтинга работодателей. Тысячи выпускников вузов мечтают связать свою карьеру с данным брендом. Несмотря на это, нефтегазовая индустрия испытывает дефицит IT-специалистов. Многие из них отдают предпочтение популярной сфере интернет-технологий или сервиса. «Газпром нефть» доказывает: современной промышленности есть что предложить талантливым сотрудникам.

«Писать код для того, чтобы написать код - это, конечно, круто. Но в нашей компании ты можешь не просто написать код, а сесть на вертолет, полететь и увидеть, как твое решение заставило эти многотомные буровые двигаться в новые регионы - вот это создает ощущение такого вау-эффекта внутреннего, внутренней мотивации», - сказал во время конгресса глава дирекции по технологическому развитию «Газпром нефти» Алексей Вашкевич.

Директор по развитию цифровых технологий Wintershall Фальк Ахнерт, в свою очередь, заявил, что его компания имеет большой интерес к «Газпром нефти». Российскую корпорацию Ахнерт при этом назвал хорошим примером.

«У нас есть большой интерес к компании «Газпром нефть». Это хорошие партнеры и хороший пример стратегий поведения. Мы работаем в тех же направлениях, иногда мы учимся друг у друга. У нас есть такие же научно-технические проекты, в которых мы участвуем в полном объеме», - сообщил представитель Wintershall.

На сегодняшний день «Газпром нефть» реализует более 500 различных цифровых проектов. Компания активно использует искусственный интеллект и системы больших данных в геологоразведочных работах, бурении скважин и при проектировании новых активов. Недавно уникальный алгоритм помог компании найти и добыть нефть на зрелых активах, где раньше это сделать не получалось. Также в компании запущен центр инноваций, в котором объединены все ее цифровые инициативы. Все это создает уникальные возможности для IT-специалистов, ведь именно тут они могут внести вклад в реализацию масштабных проектов и самореализоваться.