В Японии из-за тайфуна остаются без света полмиллиона домов

В префектуре Тиба в Японии остаются без электричества около 460 тысяч домой. Именно по этому региону тайфун «Факсай» нанес свой основной удар. Пятнадцатый по счету тайфун, сформировавшийся в Тихом океане в этом году, обрушился на Японию два дня назад.

На данный момент известно о 10 пострадавших в результате тропического шторма. Без электричества остались примерно 900 тысяч домов. Но, несмотря на усилия экстренных служб по восстановлению электросетей, полностью наладить электроснабжение пока не удается.

Энергетическая компания-оператор «Токио электрик пауэр» принесла на своем официальном сайте извинения за неудобства, вызванные отключением электричества. И пообещала, что к вечеру количество домов, остающихся без света, сократится до 120 тысяч.

К работам по восстановлению повреждений от тайфуна «Факсай» подключены все службы, в том числе и Сил самообороны страны. На данный момент в некоторых районах провинции Тиба на дорогах не работают светофоры и остановилось производство на заводах.