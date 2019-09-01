Выженное Коминтерново: первые кадры последствий очередного обстрела ВСУ

«Звезда» публикует первые кадры последствий гранатометного и стрелкового обстрела, который открыли по населенному пункту Коминтерново (ДНР) украинские силовики днем 1 сентября. На записи видно, что в результате атаки пострадали жилые дома: у зданий выбиты стекла, разрушены крыши. Некоторые строения и вовсе сгорели.

Как заявили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) от самопровозглашенной Донецкой народной республики, под обстрел попали сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и представители ДНР в СЦКК.

«Сегодня в 12:15 под гранатометный и стрелковый обстрел со стороны вооруженных формирований Украины попали оперативная группа представительства ДНР в СЦКК и наблюдатели миссии ОБСЕ», - сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что специальная группа прибыла в Коминтерново для фиксации последствий обстрела со стороны ВСУ, который произошел 31 августа. В СЦКК также подчеркнули, что украинские силовики открыли огонь, «несмотря на согласованное сторонами перемирие и на полученные ранее гарантии безопасности от украинской стороны».