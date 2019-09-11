СМИ: Украина приостановила расторжение двусторонних соглашений с Россией

Украина перестала направлять России уведомления о расторжении двусторонних соглашений с РФ и документов по Содружеству независимых государств (СНГ). Об этом «Коммерсанту» рассказал источник в российском Министерстве иностранных дел.

Из двусторонних соглашений последними денонсированными по инициативе официального Киева документами стали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной (1 апреля 2019 года) и межправительственное соглашение «Об обмене правовой информации» (6 февраля 2019 года). Из соглашений по СНГ украинская сторона последний раз выходила 1 июля текущего года.

Приостановка расторжения соглашений, считают в МИД России, может быть связана с кадровыми перестановками в аппарате правительства Украины, которому «сейчас не до этого».

В настоящий момент между Москвой и Киевом в силе остаются около 400 соглашений. 30 ноября 2018 года Павел Климкин, занимавший тогда пост министра иностранных дел Украины, заявил о 48 расторгнутых ранее соглашениях и анонсировал денонсацию еще 40. В РФ считают денонсированными 49 соглашений, часть из которых уже утратила свою силу. Статус некоторых из них российская сторона считает действующими, поскольку об их разрыве Украина сообщала через Twitter, без соответствующей ноты.

В дипломатическом ведомстве изданию также рассказали, что вектор развития отношений между двумя странами будет определяться не только возможным продолжением денонсации со стороны Украины, но и тем, из каких соглашений Киев будет выходить - «устаревших» или «знаковых».