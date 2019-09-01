В Госдуме ответили Польше на слова о неприятии Россией «исторической правды»

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин прокомментировал заявление замглавы польского МИД Шимона Шинковского вель Сенка о неприятии Россией «исторической правды».

Депутат ГД подчеркнул, что если кто-то и искажает правду о Второй мировой войне, то это польские власти. Володин отметил, что Победа не имеет политической окрашенности. Нравится кому-то Россия или нет, но ее решающая роль во Второй мировой признана всеми народами мира.

«Принимая решения о принижении роли СССР, России во Второй мировой войне руководство Польши показывает свою ущербность, политизируя итоги войны и пытаясь перечеркнуть историческую память. Это недопустимо», - высказался спикер Госдумы.

Он также добавил, что действия официальной Варшавы оскорбляют память погибших за освобождение Польши.

Ранее в Варшаве попытались объяснить отсутствие России среди приглашенных на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны. Замглавы польского МИД Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что делегацию из РФ не позвали, так как Москва якобы не хочет трактовать те события «в духе исторической правды».