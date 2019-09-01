В МИД РФ заявили, что именно СССР спас от уничтожения европейскую демократию

Советский Союз освободил Европу и спас от уничтожения европейскую демократию. Об этом говорится в распространенном по случаю 80-летия начала Второй мировой сообщении МИД РФ.

«Можно по-разному оценивать советскую политику на начальном этапе Второй мировой войны, но нельзя отрицать тот факт, что именно Советский Союз разгромил нацизм», - заявили в ведомстве.

В МИД напомнили: война унесла жизни миллионов невинных людей, что не могло не отразиться на судьбах поколений.

Как считают в ведомстве, сейчас в некоторых странах предпринимаются попытки переложить ответственность за случившееся на Советский Союз. При этом Запад «бросает тень» на современную Россию.

В МИД подчеркнули, что при анализе событий того времени в первую очередь важно опираться на конкретные факты и документы, которые «вскрывают истинные причинно-следственные связи, приведшие мир к трагическому катаклизму».