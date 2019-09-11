Без опозданий: в России разрабатывают систему подстройки расписания автобусов на основе ИИ

В России расписание движения общественного транспорта планируют подстраивать под расписание лекций в вузах. Предполагается, что искусственный интеллект будет сопоставлять данные, предоставляемые в институтах, с движением автобусов. Агрегировать информацию и вносить корректировку в расписание общественного транспорта. По мнению разработчиков проекта, благодаря этому студенты перестанут опаздывать.

«Цифровые данные расписания вуза будут сопоставляются с расписанием автобусов, а искусственный интеллект, агрегируя эту информацию, дает рекомендации по корректировке расписания. Расписание вуза также может включать количество студентов, которые могут ожидать автобусов для прогноза пассажиропотока. Это позволит избежать переполненности автобуса и очередей на остановках», - объяснил официальный представитель НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев.

По словам разработчиков, вузы часто просят перевозчиков изменить расписание, ввести дополнительный автобус или изменить маршрут, чтобы их студенты не опаздывали на лекции. Но не все высшие заведения были готовы заниматься этими вопросами.

Проект планируют реализовывать с использованием технологий «Глонасс» и интеллектуальными транспортными системами городского движения, пишет РИА Новости.