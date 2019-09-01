МИД РФ заявил о соблюдении договоренностей России и Турции по Идлибу

Договоренности президентов Российской Федерации и Турции по сирийской провинции Идлиб сохраняются. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали конкретные шаги по их исполнению, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

«Президент России Путин на пресс-конференции с президентом Турции Эрдоганом сказал, что эти договоренности сохраняются. Президенты России и Турции согласовали конкретные шаги, которые позволят их выполнять», - сказал Лавров в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Демилитаризованная зона в Идлибе обязана своим появлением договоренностям России и Турции в сентябре 2018 года. На сегодняшний день в зоне деэскалации находятся десятки различных террористических формирований и около 30 тысяч боевиков.

Накануне по инициативе России и Турции сирийская армия в одностороннем порядке объявила о прекращении огня во всей зоне деэскалации. За минувшие сутки силы, верные официальному Дамаску, неукоснительно соблюдали взятые на себя обязательства. Однако сегодня днем Соединенные Штаты нанесли авиационный удар в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб.