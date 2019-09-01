В России вступили в силу новые правила охраны школ

В России вступил в силу новый государственный стандарт по охране образовательных организаций. Поводом для его разработки послужил ряд происшествий в школах и колледжах, при которых погибли 24 человека, включая 12 детей, и еще 99 пострадали, заявили в Росстандарте.

В новый ГОСТ включены основные требования к охране образовательных учреждений, например, порядок пропускного режима. В документе также содержатся рекомендации по организации внутриобъектного и пропускного режимов, а также инструкция охранника.

Стандарт направлен на обеспечение безопасности учащихся и персонала в дошкольных, общеобразовательных и профессиональных учреждениях, и минимизацию риска совершения преступлений. Кроме того, таким образом вводятся единые требования к оказанию охранных услуг, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.