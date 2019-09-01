Уровень Амура в районе Комсомольска превысил критическую отметку

Дальний Восток продолжает восстанавливаться после обильных дождей в регионе.

Самая тяжелая обстановка сейчас в Комсомольске-на-Амуре. Там вода продолжает прибывать. Уровень реки сейчас составляет 740 сантиметров. Дороги полностью затоплены. Пройти по ним фактически невозможно. Ситуацию усугубил циклон. На протяжении трех дней в Комсомольске-на-Амуре шли обильные дожди.

Вода подошла прямо к городскому заводу, где изготавливают современные российские истребители.

Многие местные жители были эвакуированы в пункты временного размещения. Тем не менее некоторые отказались покидать свои дома. По воде к ним пробираются спасатели, чтобы снабдить горожан водой и необходимым продовольствием.

В Комсомольске-на-Амуре затоплено около 70 домов и сотни приусадебных участков.

Ликвидировать последствия природной стихии местным властям помогают военные железнодорожники. Они уже закончили строительство дамбы.

В общей сложности в Хабаровском крае затопило около 70 населенных пунктов. В столице региона Хабаровске пик уже пройден. Однако паводковая обстановка остается сложной.