«Ест траву с тюремной лужайки»: жена Бута рассказала об условиях его содержания

Первая за семь лет встреча Виктора Бута с семьей состоится на следующей неделе. Об этом на пресс-конференции в Нью-Йорке рассказала жена россиянина, который отбывает в США 25-летний срок по обвинению в торговле оружием. Госдеп разрешил Алле Бут и ее дочери навещать Виктора четыре раза в неделю - на протяжении тех полутора месяцев, что семья будет находиться в США. Оформить визу Алле и Елизавете помог МИД РФ.

Супруга заключенного также сообщила, что российские дипломаты предлагали властям США обменять Виктора Бута на американцев, находящихся в тюрьмах в России, но американская сторона на это не согласилась.

«Я знаю, что со стороны российского правительства были сделаны шаги. Предлагались к обмену те американские граждане, которые находятся в заключении в России. Около 15 человек предлагались на обмен, но американская сторона на это не пошла, потому что они мало им интересны», - заявила жена отбывающего наказание гражданина РФ.

А еще Алла Бут сообщила шокирующий факт о рационе в тюрьме, где сидит ее муж. Виктор Бут уже много лет не видел свежих овощей и фруктов. Их нельзя купить даже в тюремной лавке. Заключенных кормят хлебом, в лучшем случае бургерами. Чтобы не страдать от авитаминоза, они вынуждены во время прогулок есть траву с тюремной лужайки.