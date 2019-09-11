Посол РФ объяснил высокое число трагедий с россиянами в Турции

Посол Российской Федерации в Турции Алексей Ерхов рассказал, что этот сезон отпусков оказался очень тяжелым. Происшествий на турецких курортов, произошедших с российскими туристами, зафиксировано более 120. Дипломат объяснил это ростом турпотока из России.

«Нынешний сезон, который еще не закончился, к сожалению, оказался очень тяжелым в том, что касается числа происшествий с российскими туристами на юге Турции. По состоянию на сегодняшний день зафиксировано 88 летальных случаев, а также порядка 40 фактов медицинской эвакуации», - сказал посол РФ Алексей Ерхов.

Дипломат сообщил, что причины, из-за которых с россиянами случаются неприятные ситуации, самые банальные. Они связаны с состоянием здоровья, особенно у людей пожилого возраста, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Они приезжают в Турцию, где, особенно летом, погодно-климатические условия значительно отличаются от российских. Жарко, душно, высокая влажность. Отсюда инфаркты, инсульты и многое другое», - приводит слова Ерхова РИА Новости.

Кроме проблем со здоровьем, российские туристы попадают в ДТП во время экскурсионных поездок или на пешеходных переходах. Посол посоветовал отдыхающим быть внимательнее при выборе туркомпаний и соблюдать правила дорожного движения.

«Переломить негативную тенденцию непросто, но, надеемся, что совместными усилиями в четкой координации с местными властями, ответственными представителями туристической индустрии нам удастся справиться с ситуацией», - заключил посол.

Ранее генконсул России в Анталье Олег Рогоза посоветовал россиянам во время отдыха в Турции беречь здоровье свое и близких, при необходимости незамедлительно обращаться к врачам, и не упускать из виду своих детей.