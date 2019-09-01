Финляндия ужесточила получение визы для россиян

С 1 сентября Финляндия будет требовать у российских туристов при подаче заявления на шенгенскую визу такой же перечень документов, как и в других странах, входящих в Евросоюз.

«С 1 сентября 2019 года посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге и офисы в Петрозаводске и Мурманске будут следовать общей визовой политике ЕС, касающейся сопроводительных документов к заявкам на получение визы", - говорится на сайте посольства Финляндии.

В обновленный список теперь будут входить: проездные документы; бронь на отели или иные документы, подтверждающие проживание на территории страны; письменное описание маршрута; справка с места работы о зарплате или выписка из банка за три последних месяца.

«Для туристов и независимых путешественников, наиболее трудоемкие изменения касаются предоставления планов поездок и подтверждения финансовых средств. Заявление на получение визы должно сопровождаться справкой о проживании на территории страны и проездными билетами. В случае их отсутствия, письменным описанием маршрута заявителе. Подтверждение благосостояния может быть оформлено справкой с места работы с информацией о зарплате, банковской выпиской за последние три месяца или свидетельством о праве собственности на недвижимость в России», - информируют в посольстве.

До 1 сентября российским туристам, отправляющимся в Финляндию, требовалось только заполнить анкету, предъявить загранпаспорт, страховку и квитанцию об уплате визового сбора, а также цветное фото. О том, что Финляндия намерена ужесточить визовые требования к российским туристам, стало известно еще в начале августа. О готовящихся имениях сообщило Министерство иностранных дел РФ.