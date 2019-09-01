Привезенный из Москвы Вечный огонь зажгли в Любляне

Доставленный из Москвы Вечный огонь зажгли сегодня в Любляне. Церемония прошла в день 80-летия начала Второй мировой войны.

Частица Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата была зажжена в столице Словении при участии российской делегации у памятника «Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн», который в 2016 году был открыт президентом России Владимиром Путиным.

В годы Второй мировой войны в Словении в городе Марибор действовал концлагерь для советских военнопленных, в котором с 1941 по 1942 год погибли больше пяти тысяч красноармейцев. С 1944 по 1945 год территория Югославии была освобождена от немецко-фашистских оккупантов при активном участии Красной армии.

Сегодняшнее мероприятие - это дань памяти российским и советским воинам, погибшим на словенской земле.