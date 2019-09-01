Украинские силовики открыли огонь из минометов в Донбассе

Украинские силовики обстреляли из гранатометов и минометов село Нижнее Лозовое в Донбассе. Об этом сообщил журналистам представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. В настоящее время информация о пострадавших уточняется.

Также сообщается, что внештатный фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Александр Гаюк сообщил, что попал под обстрел украинских силовиков в Коминтерново в Донбассе.

Ранее в ДНР сообщили, что военная техника и вооружение украинских подразделений в нарушение минских договоренностей были замечены вблизи жилых домов и на территории муниципальных объектов в районе восточной окраины населенного пункта Мариуполь. Среди вооружений - танки, самоходная гаубица, а также БМП.

Факты минометных обстрелов также были зафиксированы в районе населенного пункта Водяное.