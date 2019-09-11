В России разработают модем для сетей 6G

Российские специалисты разрабатывают прототип модема для сетей 6G. Работы идут на базе лабораторий Высшей школы прикладной физики и космических технологий ИФНИТ Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ).

По задумке ученых, для сетей нового поколения лучше использовать сотовые вышки 5G. Для этого достаточно изменить форму радиоволны. Это позволит снизить стоимость внедрения технологии и не потребует новой инфраструктуры, сообщают «Известия».

По мнению разработчиков, сейчас у 5G частотный диапазон относительно свободен. Но такая ситуация продлится недолго, и через некоторое время частотный диапазон будет так же перегружен, как и предыдущие сети. Поэтому инженеры постарались найти для 6G иное решение. Новая технология отличается от уже существующих тем, что характеристики сигналов можно варьировать.

Сейчас начались испытания модема в условиях, приближенных к реальным. Появление 6G повлечет за собой внедрение «умных» приборов в быту, на производстве и в городском пространстве. При этом новая сеть будет гарантировать их скоординированное взаимодействие.