Ученые разработали вакцину от аллергии на кошек

Ученые из Цюрихского университета разработали вакцину для кошек, благодаря которой животное перестает вызывать аллергию. Такой результат удается достичь благодаря тому, что компоненты изобретенного вещества уничтожают аллергенный белок Fel d1.

Вакцина была разработана еще в 2013 году. На протяжении шести лет ученые проводили исследование, итогом которого стало получение доказательств того, что вещество безопасно для животных.

Особенностью препарата является то, что он предназначен именно для кошек, а не для их хозяев-аллергиков.

На рынке вакцина может появиться уже к 2022 году, пишет Forschung und Wissen.