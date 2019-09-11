Робота Федора достали из корабля «Союз»: видео
Седьмого сентября андроид покинул МКС и благополучно вернулся на Землю.
© Видео: FEDOR37516789, twitter © Фото: FEDOR, twitter
В официальном Twitter робота Федора появилось видео, на котором запечатлен момент как его извлекают из спускаемого аппарата корабля «Союз МС-14». Видно, что специалисты это делают очень аккуратно при помощи специального крана.
«Я вернулся в город Королев вместе со спускаемым аппаратом», - подписано опубликованное видео от имени робота Федора.
Ранее стало известно, что робот Федор покинул Международную космическую станцию и благополучно вернулся на Землю на корабле «Союз МС-14». Он отправился на МКС 22 августа и стал первым роботом, побывавшим на Международной космической станции.
Несколько часов назад, в Twitter андроида появилась запись, что робота Федора поместили в кофр и он ждет дальнейших указаний по проверкам по итогам полета.