«Сил уже не было»: морпех из Владивостока раскрыл подробности спасения человека при шторме

Морской пехотинец Тихоокеанского Флота (ТОФ) спас тонущего человека во Владивостоке. Один из отдыхающих в бухте Стеклянная, несмотря на шторм, решил искупаться. Но волны стали быстро уносить его в море. Люди на берегу пытались помочь мужчине, кидали ему буйки и веревки, но этого было недостаточно. И тогда морпех Илья Дулеба привязал к себе спасательный жилет, и бросился в воду.

«Человек был вообще растерян. Кинул ему спасательный жилет, сказал, чтобы он взялся за него. И буксиром до берега. Потом метров 30 оставалось, я его подтянул к себе. Взял одной рукой за спасательный жилет. А там уже мужчины кинули спасательный круг детский с веревкой и все, нас уже вытащили. После этого я отвязался, сил уже не было, я сел отдохнуть, а мужчину отвели», - рассказал «Звезде» подробности произошедшего военнослужащий морской пехоты ТОФ Илья Дулеба.

После спасения человека, Илья скромно удалился. О его без преувеличения подвиге узнали только после того, как свидетели происшествия опубликовали видео в социальных сетях. За проявленное мужество командование ТОФ представит военнослужащего к награде.