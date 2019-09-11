Трамп продлил действие указа о санкциях за «иностранное вмешательство»

Президент США Дональд Трамп продлил действие указа о введении определенных санкций в случае иностранного вмешательства в выборы в США, который был подписан еще 12 сентября 2018 года. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Белого дома.

«Я, Дональд Дж. Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, нахожу, что лица, находящиеся в целом или частично за пределами США, могут вмешиваться или подрывать доверие общественности к выборам в Соединенных Штатах, в том числе путем несанкционированного доступа к избирательной инфраструктуре или скрытого распространения пропаганды и дезинформации, что представляет собой необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов Америки», - говорится в документе.

Слова «необычная и чрезвычайная угроза» следует понимать, как введение режима чрезвычайного положения, который позволяет президенту вводить определенные санкции на «иностранный источник».

В Белом доме отметили, что не было никаких подтверждений в пользу того, что иностранные державы могли повлиять на результаты голосования во время выборов в США. Тем не менее государства «исторически стремились использовать свободную и открытую политическую систему Соединенных штатов».