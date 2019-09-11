После презентации Apple в России рухнули цены на iPhone

После презентации 10 сентября новой линейки iPhone 11 в России резко упали цены на предыдущие модели. На официальном сайте американской компании Apple стоимость iPhone 8 с 64 гб памяти начинается от 39,9 тысяч рублей. В начале продаж, в 2017 году, минимальная цена на эту же модель смартфона была около 57 тысяч рублей.

Сейчас iPhone 8 Plus с 64 гб памяти можно приобрести за 44,9 тысяч рублей. В 2017-м – цена начиналась от 65 тысяч рублей. В 2018-м стоимость этих смартфонов также снижалась, но ненамного, в среднем на 4 тысячи рублей.

Самая бюджетная модель iPhone XR сейчас стоит 49,9 тысяч рублей. В начале продаж его цена начиналась от 65 тысяч рублей.

Презентация новой линейки смартфонов iPhone 11 прошла в Театре Стива Джобса 10 сентября. В США стартовая цена самой бюджетной модели нового телефона начинается от 699 долларов, в России – от 59,9 тысяч рублей.

Уже сейчас на сервисах бесплатных объявлений можно найти предложения о продаже мест в очереди за новыми iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Чтобы оказаться в очереди 20 сентября придется заплатить около 400 тысяч рублей.