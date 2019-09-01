«Мне очень стыдно»: Наргиз публично извинилась перед Валерией и Пригожиным

Певица Наргиз извинилась перед исполнительницей Валерией и ее мужем Иосифом Пригожиным за нечаянно нанесенное артистке оскорбление.

В одном из интервью Наргиз сравнивала себя с остальными звездами шоу-бизнеса, в том числе и с «телочками в туфлях». Вместе с этой фразой она упомянула имя Валерии.

«Прозвучало все именно так, что Валерия - это именно та самая "телочка в туфлях"», - рассказала Наргиз в своем Instagram.

«Интервью было очень эмоциональным, поэтому я очень глупо оговорилась», - пояснила певица.

Она добавила, что хорошо относится к Валерии, а ее высказывание оказалось не более чем «бестактной оговоркой».