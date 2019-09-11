Число жертв урагана «Дориан» увеличилось до 50

Число жертв урагана «Дориан», обрушившегося на Багамские острова, возросло до 50 человек. Также много людей числятся пропавшими без вести.

Согласно заявлению официального представителя Национального агентства по чрезвычайным ситуациям Багамских островов Карла Смита, существует вероятность, что количество погибших может увеличиться, сообщает Reuters.

Ураган «Дориан» свирепствует на Багамах с первого сентября. По данным Красного креста, более 13 тысяч жилых домов были разрушены ударом стихии, многие люди оказались заблокированными на верхних этажах собственных жилищ.

Предупреждения также были объявлены на Кубе и в американском штате Флорида, куда может дойти «Дориан».