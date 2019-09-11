Знание - сила: 39 российских вузов оказались в рейтинге лучших университетов мира

Сразу 39 высших учебных заведений России оказались в рейтинге лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE).

Выше всех в перечне оказался Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ) - он занял 189-е место из 300 возможных.

Также в рейтинге оказались Московский физико-технический институт (МФТИ) и НИУ «Высшая школа экономики».

В прошлом году лидером от России так же был МГУ: тогда он занял 199-е место. Однако в том рейтинге оказалось лишь 35 вузов нашей страны, сообщается на сайте THE.