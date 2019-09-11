В «Нафтогазе» раскрыли позицию Украины по транзитному контракту с Россией

Украина намерена требовать у России компенсацию в случае отстаивания намерения заключить новый транзитный контракт на прежних условиях. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

По его словам, если транзит через Украину продолжится, то «Нафтогаз» не будет пересматривать тарифы и требовать компенсации в размере 11-14 миллиардов долларов, которая предусмотрена действующим контрактом.

«Но в случае, если они настоят на своей текущей позиции, которая приведет к отсутствию транзита через Украину с 1 января 2020 года, тогда мы заставим их заплатить, компенсировать наши потери», - цитирует Витренко ТАСС.

Ранее в «Нафтогазе» заявили, что готовятся к полному прекращению транзита российского газа уже по окончанию 2019 года. В России выразили готовность сохранить транзит и озвучили условия для этого.