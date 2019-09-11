Якубович оказался в инвалидном кресле из-за травмы в Черногории

Представитель телеведущего Леонида Якубовича отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о том, что артист появился на публике в инвалидном кресле.

По его словам, кадры были сделаны в аэропорту города Тиват в Черногории, где Якубович проводил отпуск. Во время отдыха артист получил травму колена, в связи с чем был вынужден использовать инвалидное кресло, чтобы не усугубить повреждение во время ходьбы.

«Ничего страшного не произошло. Просто повредил колено на отдыхе в бассейне, все как у простых людей», - рассказал он.

По словам представителя телеведущего, были опасения, что случился перелом. Рентген на месте сделать не удалось, поэтому было решено перестраховаться.

Также известно, что по возвращении в столицу Якубовичу провели обследование. Врачи не обнаружили перелом, но у артист получил сильную гематому.

В настоящее время ведущий уже почти восстановился после травмы и теперь готовится к съемкам, сообщает «Вечерняя Москва».