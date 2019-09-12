СМИ назвали возможных кандидатов на замену Болтону

Белый дом рассматривает десять кандидатур на замену ушедшему в отставку советнику главы Соединенных Штатов по нацбезопасности Джону Болтону. Об этом сообщили источники американских СМИ в резиденции президента.

Возможными приемниками называют спецпредставителя Госдепартамента по Ирану и советника госсекретаря Майка Помпео Брайана Хука, бывшего первого заместителя Болтона, генерала-майора в отставке Рики Уэддела и спецпредставителя США по КНДР и специалиста по России Стивена Бигэна.

В список вероятных кандидатов на пост телеканал CNN также включил советника по нацбезопасности исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Роба Блэра, посла США в Германии Ричарда Гренелла и посла в Нидерландах Пита Хокстера, ответственного секретаря Совета по национальной безопасности США Кита Келлога, полковника армии США в отставке Дугласа Макгрегора и генерала в отставке Джека Кина, экс-главу Совета национальной безопасности Белого дома Фреда Флица.

Болтон покинул свой пост 10 сентября по решению президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Его обязанности временно исполняет заместитель Чарли Капперман. Ранее Трамп заявил, что на своем посту Болтон совершил ряд «очень больших» ошибок.