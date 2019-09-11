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Ужесточитель санкций и инициатор госпереворотов: чем отметился Болтон на посту главы Госдепа

Константин Исаев
22:11 11.09.2019
С самого назначения Болтон славился громкими и довольно резкими заявлениями. Слова и действия советника нередко шли вразрез с официальной политикой Белого дома и Трампа.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: pixabay

Отставка Джона Болтона, советника американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности, вряд ли сильно повлияет на внешнеполитический курс Вашингтона. Об этом сегодня, 11 сентября, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя кадровую сенсацию в американском руководстве.

Об отставке накануне объявил Трамп. Он объяснил решение непримиримыми разногласиями по ряду вопросов. Сам Болтон с формулировкой «уволен» не согласен. Он отметил, что ушел по собственному желанию.

С самого своего назначения Болтон славился громкими и довольно резкими заявлениями, за что его прозвали Ястребом. Слова и действия советника нередко шли вразрез с официальной политикой Белого дома и Трампа. Терпения американского президента хватило почти на 1,5 года.

Американский президент поблагодарил теперь уже бывшего своего сотрудника за проделанную работу: сделал Болтон немало. О его методах решения международных проблем исключительно силовыми методами наглядно говорят многочисленные карикатуры. Именно Болтона называют главным инициатором целого ряда неоднозначных решений и громких провалов в американской внешней политике: здесь и отмена приказа Трампа о выводе военного контингента из Сирии, и попытки государственного переворота в Венесуэле, и срыв второго саммита КНДР - США. Болтону приписывают и выход Соединенных Штатов из ядерной сделки с Ираном в 2018-м году.

В отношении России Болтон вел себя не менее вызывающе: экс-советник сам себя называет «четким и последовательным сторонником жесткой рейгановской внешней политики». Как следствие - любое происшествие в мире, где упоминалась Россия, было неизменным поводом для высказываний Болтона о необходимости ужесточения санкций к нашей стране. Так было и с делом Скрипалей, и с историей о якобы вмешательстве России в выборы американского президента. Болтон является инициатором выхода США из ДРСМД, но, несмотря на это, в Москве подчеркнуто вежливо проводили Болтона в последний путь из Белого дома.

«Он очень приятный собеседник, очень знающий, эрудированный человек и с ним очень интересно разговаривать. Что касается его политических взглядов, то мы с ними не согласны, по большинству вопросов не соглашались, у него стиль резкий, с опорой на силовые методы, в том числе и на военно-силовые методы», - подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров.

В похожем ключе высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это исключительно внутреннее дело американцев, и мы не собираемся в эти дела вмешиваться. Не думаем, что присутствие или отставка какого-то отдельно взятого, даже столь высокопоставленного чиновника, может каким-то серьезным образом повлиять на корректировки в американской внешней политике», - сказал он.

Временно исполняющим обязанности помощника Трампа по национальной безопасности назначен заместитель Болтона Чарли Каппермен. В Белом доме рассматривают сразу 10 кандидатов на этот пост. Среди них: спецпредставитель по Ирану Брайан Хук и его коллега по КНДР, а так же специалист по России Стивен Бигэн. Трамп пообещал представить нового советника уже на следующей неделе.

Сколько продержится новый назначенец и будет ли он устраивать главу Белого дома - неизвестно. Он станет уже четвертым на этой должности всего за 2,5 года работы нынешней администрации американского президента.

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