Ужесточитель санкций и инициатор госпереворотов: чем отметился Болтон на посту главы Госдепа
Отставка Джона Болтона, советника американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности, вряд ли сильно повлияет на внешнеполитический курс Вашингтона. Об этом сегодня, 11 сентября, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя кадровую сенсацию в американском руководстве.
Об отставке накануне объявил Трамп. Он объяснил решение непримиримыми разногласиями по ряду вопросов. Сам Болтон с формулировкой «уволен» не согласен. Он отметил, что ушел по собственному желанию.
С самого своего назначения Болтон славился громкими и довольно резкими заявлениями, за что его прозвали Ястребом. Слова и действия советника нередко шли вразрез с официальной политикой Белого дома и Трампа. Терпения американского президента хватило почти на 1,5 года.
Американский президент поблагодарил теперь уже бывшего своего сотрудника за проделанную работу: сделал Болтон немало. О его методах решения международных проблем исключительно силовыми методами наглядно говорят многочисленные карикатуры. Именно Болтона называют главным инициатором целого ряда неоднозначных решений и громких провалов в американской внешней политике: здесь и отмена приказа Трампа о выводе военного контингента из Сирии, и попытки государственного переворота в Венесуэле, и срыв второго саммита КНДР - США. Болтону приписывают и выход Соединенных Штатов из ядерной сделки с Ираном в 2018-м году.
В отношении России Болтон вел себя не менее вызывающе: экс-советник сам себя называет «четким и последовательным сторонником жесткой рейгановской внешней политики». Как следствие - любое происшествие в мире, где упоминалась Россия, было неизменным поводом для высказываний Болтона о необходимости ужесточения санкций к нашей стране. Так было и с делом Скрипалей, и с историей о якобы вмешательстве России в выборы американского президента. Болтон является инициатором выхода США из ДРСМД, но, несмотря на это, в Москве подчеркнуто вежливо проводили Болтона в последний путь из Белого дома.
«Он очень приятный собеседник, очень знающий, эрудированный человек и с ним очень интересно разговаривать. Что касается его политических взглядов, то мы с ними не согласны, по большинству вопросов не соглашались, у него стиль резкий, с опорой на силовые методы, в том числе и на военно-силовые методы», - подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров.
В похожем ключе высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это исключительно внутреннее дело американцев, и мы не собираемся в эти дела вмешиваться. Не думаем, что присутствие или отставка какого-то отдельно взятого, даже столь высокопоставленного чиновника, может каким-то серьезным образом повлиять на корректировки в американской внешней политике», - сказал он.
Временно исполняющим обязанности помощника Трампа по национальной безопасности назначен заместитель Болтона Чарли Каппермен. В Белом доме рассматривают сразу 10 кандидатов на этот пост. Среди них: спецпредставитель по Ирану Брайан Хук и его коллега по КНДР, а так же специалист по России Стивен Бигэн. Трамп пообещал представить нового советника уже на следующей неделе.
Сколько продержится новый назначенец и будет ли он устраивать главу Белого дома - неизвестно. Он станет уже четвертым на этой должности всего за 2,5 года работы нынешней администрации американского президента.