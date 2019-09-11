В Туле открыли мемориал погибшим при исполнении сотрудникам Росгвардии

В Туле состоялось открытие мемориального комплекса, который был возведен в память о погибших при исполнении служебного долга сотрудниках и военнослужащих Росгвардии. Об этом сообщил официальный представитель Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ) России Валерий Грибакин.

Он отметил, что в ходе мероприятия состоялось гашение марки, посвященной Герою России Дмитрию Горшкову: он погиб при исполнении 10 сентября 1999 года в столкновении с боевиками.

Памятник открыл директор Росгвардии Виктор Золотов. Он также проинспектировал региональное управление Росгвардии и отметил, что увековеченные сотрудники службы останутся примером героизма и мужества для своих товарищей.

Золотов добавил, что на территории Управления Росгвардии по Тульской области был открыт храм, названный в честь князя Александра Невского.