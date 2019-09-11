Фетисов рассказал о трех составляющих, которые объединяют людей

В Северной столице проходит форуме Saint Petersburg Travel Hub на одной площадке с сессией Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации, свой туристический потенциал представляют в общей сложности более 30 регионов России. На форуме выступил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

«У меня два выступления, в том числе и о тех инициативах, которые нарабатываются сегодня - это экологический туризм, познавательный туризм, это наработки санаторно-курортного лечения, по сравнению с теми SPA, которые сегодня в мире популярны, наши санаторно-курортные методики не имеют аналогов. И самое главное - это экологический туризм. Огромная территория, красивейшие места, это то, что сегодня востребовано современным туристом», - рассказал он «Звезде».

Также Фетисов заявил, что туризм сегодня является одной из главных составляющих мировой финансовой политики. По его словам, туризм - это главное направление российской экономики, политики и все, что связано с продвижением имиджа РФ.

«Я считаю, что спорт, туризм, экология - это то, что может объединить людей в это непростое время, поменять тренд развития общества в целом», - отметил он.

На форуме Saint Petersburg Travel Hub свои стенды представили Северный Кавказ, объединенные стенды, регионы Дальневосточного федерального округа, Северо-Западного федерального округа и Сибири. В роли организаторов мероприятия выступило Федеральное агентство по туризму России и правительство Санкт-Петербурга.