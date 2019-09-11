Розенбаум впервые вышел к публике после операции: видео

Российский музыкант Александр Розенбаум впервые появился на публике после перенесенной операции. Он вышел на сцену во время концерта в память депутата Госдумы народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Мероприятие состоялось 11 сентября в Государственном Кремлевском дворце.

Публика встала с мест во время выступления Розенбаума. Кадры публикует телеканал «Звезда».

Накануне стало известно, что Розенбаум был успешно прооперирован в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена. По словам продюсера артиста Беллы Купсиной, операция прошла хорошо.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что у Розенбаума якобы была обнаружена онкология.