В Минтруде назвали число занятых граждан старше трудоспособного возраста
Глава Минтруда заявил о возросшей доле занятых лиц старше трудоспособного возраста до 9,6%.
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В России заняты 7,3 миллиона человек старше трудоспособного возраста. Об этом на встрече министров труда стран Группы двадцати (G20) заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
По его словам, за последние пять лет доля занятых лиц старше трудоспособного возраста выросла с 8,5% до 9,6%.
Топилин также рассказал участникам встречи о ходе реализации профессионального обучения работающих и находящихся в поиске работы лиц предпенсионного возраста. Как отметил глава министерства труда и соцзащиты, всего на организацию подобного обучения выделяется по пять миллиардов рублей в год. Обучение пройдут около 75 тысяч граждан предпенсионного возраста.