В Минтруде назвали число занятых граждан старше трудоспособного возраста

В России заняты 7,3 миллиона человек старше трудоспособного возраста. Об этом на встрече министров труда стран Группы двадцати (G20) заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

По его словам, за последние пять лет доля занятых лиц старше трудоспособного возраста выросла с 8,5% до 9,6%.

Топилин также рассказал участникам встречи о ходе реализации профессионального обучения работающих и находящихся в поиске работы лиц предпенсионного возраста. Как отметил глава министерства труда и соцзащиты, всего на организацию подобного обучения выделяется по пять миллиардов рублей в год. Обучение пройдут около 75 тысяч граждан предпенсионного возраста.