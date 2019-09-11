Трамп объяснил, почему уволил Болтона

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон совершил за время нахождения на посту крупные ошибки. Об этом на брифинге в Белом доме рассказал американский лидер Дональд Трамп.

Так, подчеркнул Трамп, он не согласен с Болтоном, который заявил, что Белый дом рассматривает «ливийскую модель» по денуклеаризации в отношении КНДР.

Глава Соединенных Штатов уточнил, что имел очень хорошие отношения с Болтоном, но этого было недостаточно.

«Он не ладил с людьми в администрации, что я нахожу очень важным», - отметил Трамп.

Трамп также уточнил, что на освободившиеся место рассматривается пять кандидатов.

Болтон покинул свою должность 10 сентября. По его словам, он сам предложил свою отставку президенту. Имя приемника Болтона Трамп пообещал назвать на следующей неделе.