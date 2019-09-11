Градус на понижение: резкое похолодание накроет Москву и Подмосковье

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о резком похолодании уже в эти выходные дни - 14 и 15 сентября. По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, температура понизится до +13 градусов.

По его словам, похолодание может начаться уже во второй половине дня в пятницу, 13 сентября.

«Произойдет смешение холодного фронта и понижение температуры примерно на четыре-пять градусов», - рассказал Вильфанд.

Он добавил, что в днем субботу, 14 сентября, похолодает до +14…+19 градусов, а в воскресенье и вовсе ожидается до +13 градусов тепла. Не исключены повышенная облачность и кратковременные дожди.