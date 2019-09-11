Ученые выяснили, почему люди с возрастом набирают вес

Европейские ученые выяснили причину набора веса по мере старения. Оказалась, что люди начинают толстеть из-за снижения скорости липидного обмена в организме.

Исследователи на протяжении 13 лет наблюдали за жировыми клетками 54 мужчин и женщин. За это время, вне зависимости от того, теряли или набирали вес испытуемые, обмен липидов в их организме замедлялся. Те, кто не снижал количество потребляемых калорий, набирали в среднем 20% от первоначально веса.

«Результаты исследования впервые указывают на то, что процессы в жировой ткани регулируют изменения массы тела во время старения способом, который не зависит от других факторов», - цитирует одного из авторов научной работы, профессора медицины Питера Арнера сайт Каролинского института в Швеции.

Исследователи уверены, что полученные научные знания помогут найти новые методы борьбы с ожирением. Ранее ученые открыли новый способ борьбы с лишним весом и диабетом. Выяснилось, что помочь в этом деле может любимый многими людьми напиток.