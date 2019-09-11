«Лимон» за «яблоко»: россияне продают места в очередях за новыми iPhone

На сервисах бесплатных объявлений стали появляться предложения о продаже мест в очереди за новыми iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, которые ранее представила компания Apple. Продажи этих гаджетов начнутся уже 20 сентября во всех магазинах, однако очередь выстраивается традиционно к одному – в центре Москвы.

В частности, купить новый iPhone 11 можно по стартовой цене от 59,99 тысячи рублей. Стоимость iPhone Pro начинается от 89,99 тысячи рублей, а iPhone Pro Max и вовсе достигнет 99,99 тысячи рублей и выше.

На сервисах бесплатных объявлений появилась возможность купить место в очереди за новым гаджетом, причем за него придется заплатить еще 400 тысяч рублей. Самые предприимчивые россияне готовы встать в очередь с 11 сентября, чтобы быть первыми за новинками.

За три дня до старта продаж можно купить «отряд» из трех человек, которые встанут в очередь за 200 тысяч рублей. Уточняется, что эта группа якобы имеет план, чтобы попасть в первую десятку покупателей.

Еще один пользователь скромно предлагает услугу за 150 тысяч рублей – так же за три дня до официального старта.

При этом, в самых первых объявлениях можно было получить место в очереди за 80 тысяч рублей, однако сейчас максимальная цена достигла полумиллиона рублей, отмечает РИА Новости.

Накануне компания Apple представила новый iPhone 11 и версию Pro с тройной камерой. Смартфоны показали во время презентации в подземном Театре Стива Джобса (Apple Park) 10 сентября.