Меркель рассказала, чем займется после ухода из политики

Канцлер ФРГ Ангела Меркель может заняться научной деятельностью после ухода со своего поста в 2021 году. Об этом сообщает aif.ru.

До прихода в политику Меркель окончила физический факультет Лейпцигского университета имени Карла Маркса. В 1986 году она защитила диссертацию по квантовой химии и получила степень доктора естественных наук. Меркель также получила почетные звания от университетов Германии, Израиля, Польши и России.

«Все университеты, которые дали мне почетную докторскую степень, в любом случае услышат обо мне, когда я перестану быть канцлером», - сказала Меркель на выступлении в Высшей школе менеджмента в Лейпциге.

Меркель занимает пост председателя Федерального правительства Германии с 2005 года. Свой пост она собирается оставить после выборов в Бундестаг в 2021 году. В 2018 году Меркель также покинула место председателя «Христианско-демократической партии», которую возглавляла с 2000 года.