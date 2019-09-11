На Крымском мосту началась установка железнодорожной автоматики

На Крымском мосту инженеры приступили к установке системы контроля и управления движения поездов, которые будут координировать потоки и скорость передвижения составов, а также отслеживать внештатные ситуации в режиме реального времени. Согласно проекту, интервалы движения поездов будут приближены к работе метро.

Составы смогут курсировать над Черным морем каждые две с половиной минуты: железная дорога легко выдержит даже такой интенсивный поток.

Железнодорожному пути еще только предстоит появиться, а вот морским тут пользуются уже давно: здесь проходит один корабль в минуту. При этом судоходный трафик тоже достаточно плотный. С появлением моста морякам в проливе стало намного проще ориентироваться.

Для удобства машинистов тоже все предусмотрено: на железной дороге сейчас устанавливают электронную систему оповещения. Специальные устройства будут ежесекундно контролировать и регулировать движение поездов. Благодаря протянутому через весь мост кабелю-датчику, обмен данными между составами и диспетчерами будет происходить мгновенно.

«Вся информация выводится на локомотив. Есть локомотивный светофор у машиниста и он получает туда сигналы», - рассказал инженер СЦБ и связи Александр Стеценко.

Параллельно на мосту идет балансировка пути щебнем. Внутри основной рельсовой колеи прокладывают дополнительную - так называемые контррельсы, которые страхуют составы от возможного схода. Рабочие вагоны здесь курсируют ежедневно, а первый пассажирский поезд запустят к концу года.