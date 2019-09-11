В ФСИН объяснили нахождение двух заключенных в старинных казематах «Бутырки»

Стремительное развитие получила история с заключенными московского СИЗО «Бутырка». Сегодня, 11 сентября, появились сообщения о том, что арестантов там содержат в заброшенной старинной башне, непригодной к эксплуатации. Свое наказание там отбывают двое осужденных в камере площадью четыре квадратных метра. «Удобства» расположены там же, а воды там нет. После того, как в СМИ забили тревогу, вмешались правозащитники.

Представители Общественной наблюдательной комиссии пришли сюда с инспекцией и обнаружили, что там действительно содержатся двое подозреваемых граждан.

«В самой камере - двухъярусная кровать, напротив нее - чаша Генуя - никаких условий приватности. Рядом находиться смеситель, даже нет крана. И из этого смесителя постоянно течет вода. Абсолютно недопустимые условия содержания граждан», - рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

В Федеральной службе исполнения наказаний ответили, что в настоящее время число содержащихся в следственном изоляторе граждан превышает фактический лимит наполнения учреждения, а данная мера была временной. Однако выяснилось, что данный случай - не единственный.