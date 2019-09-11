Авто полностью разрушено: момент смертельного ДТП под Астраханью попал на видео

Дорожная камера засняла момент столкновения легкового авто с фурой в Астраханской области 10 сентября. В аварии погиб молодой водитель автомобиля ВАЗ-21099.

Инцидент произошел на трассе «Волгоград – Астрахань». По информации регионального управления МВД, 20-летний житель Знаменска не справился с управлением и врезался в стоявший на обочине грузовик Volvo с полуприцепом. От полученных травм юноша скончался на месте происшествия.

На кадрах видеозаписи запечатлен момент столкновения несущейся на большой скорости машины с прицепом фуры. В результате ДТП легковой автомобиль оказался практически полностью уничтожен.