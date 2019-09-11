Эксперт раскрыл способы сэкономить на новогоднем путешествии

Приобрести авиабилеты перед новогодним путешествием по низкой цене практически невозможно. Однако небольшие шансы сэкономить на перелете у россиян все-таки есть, рассказал в эфире радио Sputnik главный редактор сайта frequentflyers.ru Илья Шатилин.

По его словам, популярный в интернете миф о том, что оптимальная цена на билеты устанавливается за 60 дней до вылета уже не актуален. Шатилин отметил, что перелеты в канун Нового года всегда стоят дорого: заранее их покупать смысла нет, так как авиакомпании понимают, что на пиковые даты будет большой спрос.

«Если вас устраивает цена – вы покупаете билеты, если не устраивает цена – вы идете работать и работаете до тех пор, пока она вас не начнет устраивать», – сказал эксперт.

При этом небольшая возможность сэкономить все-таки существует, добавил Шатилин. Так, можно выбрать неочевидное направление либо купить билет в рамках акции.

«Например, на прошлый Новый год "Победа" устраивала акцию, когда можно было прийти в аэропорт в костюме Деда Мороза и сесть на любой рейс, где есть свободные места. И три тысячи человек смогли прекрасно улететь на Новый год. Если нестандартно подойти к ситуации – почему нет», – пояснил он.

Ранее эксперты по планированию путешествий назвали самые дешевые направления для поездок на выходные. В их число, например, вошли Италия и Германия.