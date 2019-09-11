Шесть взрывов прогремели на военных складах на Украине

На складах боеприпасов Министерства обороны Украины в Винницкой области прогремели шесть взрывов. Об этом сообщили в среду, 11 сентября, в пресс-службе министерства.

«Сегодня около 11:30 (совпадает с мск) дежурными службами арсенала было зафиксировано задымление на участке подрыва неразорвавшихся боеприпасов технической территории базы хранения вблизи поселка городского типа Калиновка Винницкой области», - говорится в сообщении.

В зоне задымления было зафиксировано шесть взрывов боеприпасов, которые были вывезены на данный участок для дальнейшей утилизации.

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На место ЧП прибыла оперативная группа во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба ВС Украины. В настоящее время на территории арсенала работают специалисты. Также известно, что продолжается локализация места возгорания.

По предварительной информации, угрозы для людей нет. Также нет информации о пострадавших, говорится в опубликованном в Facebook сообщении. По данным пресс-службы Калиновской районной администрации, ситуация на 48-м арсенале контролируемая.