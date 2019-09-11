Грузовик с отказавшими тормозами протаранил десяток автомобилей в Сочи
Фура со стройматериалами скатилась с горки.
© Фото: chp_sochi instagram
Грузовой автомобиль со стройматериалами стал виновником крупного ДТП в Сочи 11 сентября. Mitsubishi Fuso Fighter потерял управление и скатился с горки.
По словам очевидцев, авария произошла на улице Голенева. Неисправный грузовик покатился по наклону дороги и протаранил около десяти автомобилей.
В ДТП никто не пострадал. По предварительной информации, причиной аварии стал отказ тормозов у грузовика.
Ранее в Севастополе мусоровоз с отказавшими тормозами снес 15 автомобилей. Из потерявшего контроль грузовика прямо на ходу выскочил пассажир.