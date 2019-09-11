В США грузовой самолет разбился во время посадки
Перед крушением воздушное судно не подавало сигналов бедствия.
© Видео: ТРК ЗВЕЗДА © Фото: ТРК ЗВЕЗДА
В американском штате Огайо разбился самолет, перевозивший автомобильные запчасти. Находившиеся на борту два члена экипажа погибли.
Инцидент произошел около трех утра по местному времени (10:00 по мск). Воздушное судно упало на припаркованные вдоль автострады фуры, когда заходило на посадку в аэропорт. После падения автомобили загорелись.
По словам сотрудников безопасности аэропорта, перед катастрофой они не получали сигналов бедствия от самолета. В местном транспортном управлении подтвердили гибель обоих находившихся на борту членов экипажа.