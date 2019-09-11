В Германии призвали «Газпром» вдвое сократить мощность по OPAL

В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что российскому «Газпрому» необходимо сократить транспортировку газа по OPAL до половины транзитной мощности трубопровода в соответствии с решением Суда ЕС.

Накануне Европейский суд отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа «Газпрома» к мощностям OPAL, аргументировав это тем, что так якобы нарушается принцип энергетической солидарности. Данный газопровод принимает российский газ из «Северного потока».

Решение, которое было отменено Еврокомиссией, давало российской компании возможность дополнительно транспортировать по OPAL до 10,2 миллиарда кубометров газа ежегодно.

Согласно европейским нормам, «Газпром» по умолчанию может рассчитывать только на половину транзитных мощностей этой трубы, или на 12,8 миллиарда кубов. Таким образом, в силе оказалось предыдущее решении Еврокомиссии, от 2009 года. Тогда для доступа к мощностям OPAL сверх 50% от «Газпрома» требовали продавать для чешского рынка три миллиарда кубов газа в год на специальных условиях. Однако российская компания на это не соглашалась, тогда OPAL долгое время был загружен не полностью, уточняет РИА Новости.