Лавров заявил, что Россия останется гарантом договоренностей по Приднестровью

Россия готова оставаться гранатом договоренностей и посредником в переговорах в рамках приднестровского урегулирования. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с коллегой из Молдавии Николаем Попеску.

Он добавил, что Россия приветствует намеченное на октябрь возобновление встреч в формате «5+2» (Молдавия и Приднестровье - стороны конфликта, гарантами и посредниками являются Россия и Украина, ОБСЕ - посредником, США и Евросоюз - наблюдателями).

«Считаем, что такие встречи должны быть более частыми, как об этом договаривались, когда этот формат учреждался», - отметил Лавров.

Глава МИД Молдавии, в свою очередь, заявил, что рассчитывает на поддержку России в усилиях по нахождению «жизнеспособного политического решения приднестровской проблемы».

Лавров также затронул вопрос вывоза боеприпасов из Приднестровья. По его словам, только подготовка к этому займет около года. В конце августа во время визита в Кишинев министр обороны Сергей Шойгу предложил начать процесс утилизации вооружений, которые хранятся в Приднестровье еще с советских времен.