В Нижнем Новгороде впервые за 60 лет спустили на воду круизный лайнер

Впервые за 60 лет в Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер: новейшее четырехпалубное судно «Мустай Карим» класса «река-море» в сжатые сроки - всего за два года - построили на стапелях завода «Красное Сормово».

Это практически пятизвездочный отель, который рассчитан на 342 туриста. На трех ярусах для пассажиров находятся несколько ресторанов, конференц-залы, а также спа-салоны, бары, прогулочные зоны и даже библиотека.

Лайнеру предстоит пройти ходовые испытания, а в следующую навигацию он уже выйдет в первый рейс. «Мустай Карим» был назван именем башкирского поэта. Судно будет курсировать из Москвы в Санкт-Петербург, а также по Волге до Каспия.

В мае этого года под Астраханью был спущен на воду первый круизный лайнер этого проекта - «Петр Великий». Ввод в строй отечественных теплоходов такого класса специалисты называют возрождением пассажирского судостроения в России.