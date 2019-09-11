Под Туапсе камнепад едва не погубил купающихся туристов: видео

Мощный камнепад сошел со скалы Киселева в Туапсинском районе Краснодарского края. Булыжники едва не задели купавшихся всего в нескольких метрах туристов.

Камни и грязь посыпались с высоты около 50 метров. Один из отдыхающих в этот момент находился близко к месту их падения, однако даже не попытался покинуть опасную зону.

Скала Киселева является популярным местом у туристов. Она известна в первую очередь тем, что именно возле нее рыбачили герои Юрия Никулина и Андрея Миронова в фильме «Бриллиантовая рука».