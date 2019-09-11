На Порошенко завели еще одно уголовное дело
В общей сложности против Порошенко заведено уже более 10 уголовных дел.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Petro Poroshenko via Globallookpress.com
Бывший президент Украины Петр Порошенко стал фигурантом еще одного уголовного дела: его подозревают в злоупотреблении служебным положением и вмешательстве в работу судебных органов.
В общей сложности против Порошенко заведено уже более десяти уголовных дел. Его обвиняют в ряде преступлений, в том числе в незаконной легализации 300 миллионов долларов через офшорные компании, а также в государственной измене и попытке рейдерского захвата телеканала «Прямой».
Порошенко дважды давал показания, после чего несколько раз игнорировал вызовы на допрос в Госбюро. Ранее генпрокурор Украины заявил о возможном аресте бывшего украинского президента.