Дело Серебренникова вернули в прокуратуру

Мещанский суд Москвы прекратил разбирательство в рамках уголовного дела в отношении режиссера Кирилла Серебренникова, которого обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере.

Судья постановила вернуть материалы обратно в Генеральную прокуратуру для доследования, поскольку в обвинительном заключении есть неустранимые нарушения и противоречия. Также сегодня, 11 сентября, суд отменил Кириллу Серебренникову меру пресечения: он до последнего момента находился под подпиской о невыезде.

По данному делу была назначена комплексная экспертиза деятельности «Седьмой студии». По версии следствия, режиссер Кирилл Серебренников, продюсеры Юрий Итин и Алексей Малобродский похитили 133 из 214 миллионов рублей, которые были выделены в 2011-2014 годах «Седьмой студии» на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа». По информации следствия, экс-продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова часть бухгалтерских документов уничтожила.

Ранее сообщалось, что дело бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой суд вернул в прокуратуру. Она единственная из фигурантов дела заключила сделку со следствием и дала показания против других фигурантов.

Восьмого апреля суд изменил меру пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову и всем фигурантам дела «Седьмой студии» с домашнего ареста на подписку о невыезде.